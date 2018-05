Telethon: Padova eccellenza per la ricerca (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Per il mondo della ricerca Fondazione Telethon rappresenta un vero e proprio punto di riferimento, poiché, attraverso il finanziamento di studi dedicati a malattie genetiche rare, consente di compiere notevoli progressi verso l’obiettivo di trovare terapie efficaci ‘ sottolinea Paolo Bernardi, professore presso l’Università degli Studi di Padova e primo ricercatore a ricevere un finanziamento nella storia di Telethon. ‘ In quanto direttore di un gruppo di ricerca all’interno del dipartimento di Scienza Biomediche dell’Università di Padova, posso testimoniare con quale impegno i nostri ricercatori contribuiscano allo sviluppo della ricerca sulle malattie genetiche rare. Spero che anche i nostri concittadini si sentano orgogliosi di questi traguardi, scegliendo di mettersi in gioco a supporto di una causa tanto importante”.

‘Durante la mia carriera ho avuto la fortuna di entrare in contatto con una realtà come Fondazione Telethon, supportandola durante l’appuntamento annuale della maratona televisiva sulle reti Rai, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare i nostri spettatori sulle malattie genetiche rare ‘ ha dichiarato Eleonora Daniele, conduttrice televisiva e giornalista Rai ‘ In questo caso si tratta di un forte legame sia con la Fondazione che con Padova, città in cui sono nata, che riesce a far convivere allo stesso tempo una ricerca scientifica di successo e una grande sensibilità del territorio. Sono certa che i padovani anche questa volta risponderanno al nostro appello e si mobiliteranno per aiutarci”.