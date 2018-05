Skiroll, tredici gare nel programma della prossima stagione di Coppa del Mondo: eccolo nel dettaglio

La Coppa del mondo di skiroll vivrà in estate di quattro diversi appuntamenti per un totale di tredici gare. L’esordio spetta alla località svedese di Torsby, dove si disputeranno fra venerdì 13 e domenica 15 luglio una sprint in tecnica libera, una mass start a tecnica libera (10 km per le donne e 15 km per gli uomini) e una pursuit in tecnica classica di 7 km. Il secondo stage si terrà invece a Madona, in Lettonia, da venerdì 20 a domenica 22 luglio, con una sprint in tecnica libera, una partenza a intervalli in tecnica classica (10 km per gli uomini e 7,5 km per le donne) e una mass start in tecnica libera (20 km per gli uomini e 15 km per le donne). Dopo quasi un mese di stop si affronta la luga trasferta russa di Khatny Mansiysk da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre con una partenza a intervalli int ecnica libera (16 km per gli uomini e 12 km per le donne), una spritn in tecnica libera e una mass start in tecnica libera (20 km per gli uomini e 12 km per le donne). Il gran finale è riservato alle piste trentine da giovedì 13 settembre a domenica 16 settembre con una salita con partenza a intervalli in tecnica classica a Monte Bondone, una sprint a tecnica libera a Trento, una mass start in tecnica libera a Ziano di Fiemme (20 km per gli uomini e 15 km per le donne) e una pursuit in tecnica classica all’Alpe del Cermis (30 km per gli uomini e 20 km per le donne).