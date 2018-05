Serie A, tutto pronto per le gare della 38ª giornata: ecco tutte le quote William Hill

Domani scatta la l’ultima giornata del campionato di serie A, ecco tutte le quote William Hill delle gare della 38ª giornata

A chiusura di una stagione intensa sono in arrivo gli ultimi 90 minuti di questa Serie A. Anche durante la 38ª giornata di campionato non mancheranno le Quote Maggiorate di William Hill anche sugli avvenimenti live.

A dare il calcio di inizio al weekend calcistico saranno Juventus e Verona nell’anticipo di sabato. Per William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, il destino di questa partita è chiaro e limpido: gli Scaligeri (29.00), che nella loro storia in Serie A non hanno mai vinto a Torino, sono rassegnati alla retrocessione, mentre il successo della Vecchia Signora (1.06), che ha sconfitto i gialloblu in tutte le ultime dieci sfide casalinghe nel massimo campionato, sembra già scritto. Niente male il segno X, che per ogni euro puntato ne restituisce una dozzina (12.00). Da non lasciarsi sfuggire la Quota Maggiorata dedicata a Higuaín: una doppia cannonata del Pipita triplica la posta (3.00). Nel primo pomeriggio di domenica si affronteranno Genoa e Torino. I liguri hanno perso solo uno degli ultimi sei scontri in Serie A con i piemontesi, ma in due delle ultime tre partite non hanno trovato il goal. Dal canto suo, la squadra di Mazzarri non si impone sul Grifone a Genova in Serie A dal settembre del 1981: da allora, sei pareggi e otto scofitte. L’esito del match al Ferraris è dunque incerto, con la vittoria rossoblu (2.50) rincorsa da quella granata (2.60); il pareggio, invece, vale 3.60 e, se il Primo Tempo dovesse concludersi sull’1-1, la posta sarebbe moltiplicata addirittura per 8.00. Il Chievo (1.50), che ha avuto la meglio nelle ultime due giornate di campionato, ospiterà il Benevento (6.00), che chiude la classifica: da ricordare che la prima storica vittoria in Serie A dei campani è arrivato proprio nel turno d’andata contro la formazione clivense. Il Benevento ha collezionato finora 28 sconfitte: con un ulteriore ko stabilirebbe un nuovo primato in un campionato a venti squadre, ad oggi detenuto dal Pescara 2012/13.

La Spal affronterà la Sampdoria che, oltre a non aver trovato la vittoria in casa di una neopromossa nelle ultime quattro stagioni del massimo campionato, non vince a Ferrara dal novembre del ’58. Il successo dei padroni di casa è proposto a 1.61, mentre quello degli ospiti sale a 5.00. Le Quote Maggiorate del match sono dedicate ai Primi Marcatori: Mirco Antenucci, che potrebbe diventare il nono giocatore nella storia della sua squadra ad andare in doppia cifra di goal in un singolo campionato, è proposto a 5.00, mentre Quagliarella, che ha firmato la sua ultima doppietta a dicembre proprio contro gli Estensi, spicca sulla lavagna di William Hill a 7.00. Il Crotone si gioca la permanenza in A in trasferta a Napoli (1.50): per i calabresi (5.50), però, la strada è tutta in salita. Lorenzo Insigne, che ha siglato una doppietta ai danni di Zenga nella sfida al San Paolo dello scorso campionato, ha segnato un solo goal sugli ultimi 50 tentativi in Serie A. Riuscirà l’attaccante azzurro a tornare alla ribalta e mandare per primo il pallone in porta? Sulla lavagna di William Hill quest’ipotesi è offerta a 7.00.

Anche il Cagliari (3.10) non può permettersi errori contro l’Atalanta: i pronostici, però, sono a favore della Dea (2.20), che ha avuto la peggio in una sola delle ultime dodici trasferte di campionato. Gli ultimi tre goal bergamaschi ai rossoblu portano la firma di Alejandro Gomez, che triplicherebbe quasi la posta (2.90) in caso di una nuova rete. Leonardo Pavoletti ha segnato quattro volte e servito due assist nelle ultime sei partite contro i nerazzurri: se domenica riuscisse per primo a bucare la porta avversaria, una Quota Maggiorata pagherebbe la posta 5.00 volte, anziché 4.33. Ad attendere la Fiorentina (4.00) sul verde prato di San Siro ci sarà il Milan (1.83), che per la prima volta nella sua storia chiuderà cinque campionati consecutivi fuori dalle prime cinque posizioni della classifica. Con alle spalle 37 incontri in questa edizione, se Simeone scendesse in campo nella città della Madonnina diventerebbe il primo giocatore di movimento con la maglia viola a partecipare a ogni singola partita di un intero campionato da Toni e Fiore nella stagione 2005/06. La Quota Maggiorata che lo vede protagonista come Primo o Ultimo Marcatore è in vetrina a 4.50.

Il Bologna (7.00) che ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate, parziale in cui ha segnato appena tre goal, farà visita all’Udinese (1.44). Quella emiliana è la formazione che ha sprecato più punti da situazione di vantaggio in questo campionato (ben 23), mentre quella friulana è la squadra che ha subito più reti nella prima mezz’ora di gioco. Se prima del fischio dell’intervalo la situazione fosse in stallo sull’1-1, William Hill pagherebbe 9.50 invece di 8.50. In prima serata il Sassuolo riceverà la Roma: i neroverdi (3.80), che non hanno mai sconfitto la Lupa in Serie A, dovranno vedersela con una formazione che ha trovato quattro vittorie in altrettante trasferte al Mapei nel massimo campionato. Il successo di Di Francesco, che non perde in trasferta da dicembre contro la Juventus, si gioca al raddoppio (1.85). Nelle ultime tre sfide contro i modenesi Edin Dzeko ha fornito un assist e firmato tre goal: una sua doppietta è in tabella a 5.00. A chiusura del campionato un big match da non perdere.

Lazio e Inter si incontreranno per la 150ª volta in Serie A: i nerazzurri sono in vantaggio con 61 successi, mentre i biancocelesti sono a quota 35. All’Olimpico, però, i pronostici sono a favore dei padroni di casa (2.50) che non incontrano la sconfitta in Serie A dal 3 marzo. Nelle ultime sette giornate, invece, Spalletti ha perso in tre occasioni. Da non dimenticare, però, che Mauro Icardi ha autografato quattro marcature in Serie A contro la Lazio: se domenica il bomber argentino si rivelasse Primo Marcatore, la Quota Maggiorata offerta da William Hill moltiplicherebbe la posta per 6.00. E per non perdere neanche un minuto di gioco, la app di William Hill per le scommesse sportive permette di vivere il brivido del calcio in diretta anche da mobile.

Le quote in dettaglio:

Sabato 19 maggio

1.06 Juventus, 12.00 pareggio, 29.00 Verona

Domenica 20 maggio

2.50 Genoa, 3.60 pareggio, 2.60 Torino

1.50 Chievo, 4.40 pareggio, 6.00 Benevento

1.61 Spal, 4.20 pareggio, 5.00 Sampdoria

1.50 Napoli, 4.75 pareggio, 5.50 Crotone

3.10 Cagliari, 3.50 pareggio, 2.20 Atalanta

1.83 Milan, 3.80 pareggio, 4.00 Fiorentina

1.44 Udinese, 4.40 pareggio, 7.00 Bologna

3.80 Sassuolo, 3.75 pareggio, 1.85 Roma

2.50 Lazio, 3.60 pareggio, 2.62 Inter