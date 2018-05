Salone Libro: Regione Veneto presente a Torino

Venezia, 9 mag. (AdnKronos) – La Regione del Veneto sarà presente anche quest’anno al Salone Internazionale del Libro di Torino, che dal 10 al 14 maggio si terrà nella sede espositiva di Lingotto Fiere.

‘Partecipiamo a questa 31áµ? edizione ‘ sottolinea l’assessore alla cultura del Veneto Cristiano Corazzari ‘ e in modo innovativo, dedicando un’attenzione particolare alle pubblicazioni che sono state promosse e realizzate per favorire la conoscenza e lo studio della nostra realtà regionale e ai prestigiosi autori che l’hanno raccontata. Nei nostri spazi ospiteremo alcune case editrici che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione della storia, della cultura, delle tradizioni e della civiltà del Veneto: una vetrina importante che valorizza una realtà editoriale che vogliamo promuovere e un’imprenditoria che vogliamo sostenere”.

Tema conduttore dell’edizione 2018 del Salone è ‘Un giorno tutto questo”, un invito a riflettere e a ragionare sull’idea del futuro. Gli Editori presenti nello spazio regionale del Veneto sono: Antiga Edizioni, Biblioteca dei Leoni, Casa Editrice el squero, Il Poligrafo, Gruppo Editoriale Delmiglio Inchiostro, Kellermann, ME Publisher-Mazzanti Libri, Panda Edizioni, Ronzani Editore, Sime Books.