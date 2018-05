Pallavolo – CEV Champions League: l’Imoco si prende la medaglia di bronzo, battuto nella finalina il Galatasaray

CEV Volleyball Champions League, l’Imoco Volley Conegliano è medaglia di bronzo, Galatasaray sconfitto 3-0

Termina con uno splendido terzo posto e una preziosa medaglia di bronzo la seconda avventura dell’Imoco Volley Conegliano in una Final Four di CEV Volleyball Champions League. Nella ‘finalina’ per il 3° e 4° posto, le pantere schiacciano il Galatasaray SK Istanbul per 3-0, conquistando con pieno merito il gradino più basso del podio. Parrebbe un passo indietro rispetto all’argento conquistato al PalaVerde dodici mesi fa; invece il team gialloblù, con quanto dimostrato nell’edizione disputata nella Sala Polivalenta di Bucarest, ha con evidenza ridotto le distanze dalla vetta europea: il terzo posto nella più prestigiosa competizione continentale per Club sta stretto alle ragazze di Daniele Santarelli, ma costituisce sicuramente un trampolino di lancio per l’immediato futuro.

La cronaca. Dopo la rocambolesca sconfitta di ieri in semifinale contro le campionesse in carica del Vakifbank, la formazione gialloblù torna in campo per giocarsi la medaglia di bronzo, avversario il Galatasaray Istanbul che sabato ha ceduto il passo alle padrone di casa dell’Alba Blaj. Coach Santarelli conferma il sestetto che tanto bene ha fatto nell’ultimo periodo delle pantere, che vogliono vincere per sfogare la rabbia della semifinale e dare una soddisfazione ai loro tifosi nella 50esima e ultima partita della stagione.

Primo set con bella partenza delle pantere che con Fabris precisa e un bel muro di Samy Bricio trovano il primo break sull’8-5 che costringe il Galatasaray al time out. Le battute di Hill continuano a far penare la ricezione turca e Fabris trasforma il +4 (9-5). L’Imoco continua a mettere pressione, Melandri si conferma in grande spolvero sia in attacco che a muro, poi ace di capitan Wolosz per la fuga a +6 (13-7). Anche Bricio si iscrive al festival degli aces, due missili consecutivi e l’Imoco vola via a +9 (17-8) con il Galatasaray alle corde. Si vede anche Danesi, vivace negli scambi finali, e nonostante un sussulto finale delle turche l’Imoco con Fabris che firma 6 punti nel set si aggiudica facilmente il primo parziale 25-17.

Secondo set sulla falsariga del primo: Wolosz spinge bene il gioco coinvolgendo tutte le sue bocche da fuoco, De Gennaro registra difesa e ricezione, Hill mostra colpi di alta scuola e approfittando anche di un Galatasaray impreciso le pantere scappano presto. A metà set è 14-9,poi 16-10. Demir Guler e compagne provano a mettere un po’ di pepe nel match accelerando il gioco (18-14), ma prima Bricio e poi Hill con un ace velenoso rimettono Conegliano a un tranquillo +6 (20-14). Le turche risalgono con i muri di Ruseva, ma Asia Wolosz si affida alla mano pesante di Sam Fabris che sfodera il suo repertorio (23-17). C’è anche Silvia Fiori nel finale, con Kim Hill che chiude di forza il 25-18. Imoco avanti 2-0.

Nel terzo set il Galatasaray prova a ritornare in partita con Ruseva e Rabadzhieva uscita dalla panchina, ma l’Imoco si tiene in partita: un ace di Wolosz e si va al t.o. tecnico con le turche avanti di uno (7-8). Melandri pareggia con un bel muro, poi Hill sorpassa. Ci pensa Jack a riportare avanti le sue con un muro su pipe di Bricio (9-10). Santarelli è costretto a chiamare t.o. sul 11-13; buona la reazione delle pantere che martellano subito con Bricio in attacco e un buon turno al servizio di Kim Hill, riportandosi a contatto. Sul 14-15 entra Cella e subito una bella difesa della toscana scatena l’incitamento degli splendidi tifosi gialloblù. Wolosz si esalta in contrattacco, assist a Fabris per il pareggio 16-16. Sorpasso pantere con un altro muro di Melandri (18-17). Tocca a Danesi e alla ‘solita’ bomber Fabris il compito di allungare (20-18), ora capitan Wolosz affida a lei le maggiori responsabilità offensive. L’Imoco mette la marcia alta e scappa via nel finale, Hill piazza il 24-20, Bricio mura il 25-20 e dopo l’argento dello scorso anno a Treviso le pantere restano sul podio continentale, aggiudicandosi la medaglia di bronzo.

IL TABELLINO

Galatasaray SK ISTANBUL – Imoco Volley CONEGLIANO 0-3 (17-25, 18-25, 20-25)

Galatasaray SK ISTANBUL: Cetin 2, Jack 5, Aydinlar 1, Ruseva 2, Demir 9, Rabadzhieva 9, Karadayi (L), Kayacan (L), Aslanyurek 7, Kalac 4, Dumanoglu, Zent. Non entrate: Kosheleva, Alikaya. All. Guneyligil.

Imoco Volley CONEGLIANO: Bricio Ramos 14, Melandri 5, Danesi 6, Fabris 12, Wolosz 4, Hill 11, De Gennaro (L), Fiori, De Kruijf, Cella. Non entrate: Nicoletti, Lee, Bechis. All. Santarelli.

ARBITRI: Grieder, Mezoffy.

NOTE – Durata set: 26′, 25′, 25′; Tot. 76′.