Notizie Flash: 1/edizione – L’economia (7)

(AdnKronos) – Roma. Boeing e Lufthansa Group hanno finalizzato un ordine per altri quattro aerei 777, del valore di 1,4 miliardi di dollari a prezzi di listino. L’acquisto fa parte del piano aziendale di modernizzare la flotta con i più recenti aerei widebody. ‘L’ordine per i nuovi aerei long-haul evidenzia la strategia di Lufthansa Group di allocare la crescita prevalentemente all’interno del suo sistema multi-hub, dove costo e qualità offrono le migliori condizioni per investimenti redditizi”, ha dichiarato Lufthansa Group in un comunicato aziendale. L’ordine fornisce due altri Boeing 777-300ER a Swiss International Air Lines, la compagnia nazionale svizzera e membro del Lufthansa Group e due 777 Freighter a Lufthansa Cargo, uno dei vettori cargo leader al mondo che serve circa 300 destinazioni. Swiss attualmente opera 10 777-300ER, uno degli aerei passeggeri twin-aisle più efficienti, capaci e affidabili dell’aviazione. La compagnia aerea ha dichiarato che il 777-300ER ha costituito l’ossatura della sua flotta long-haul e che gli aerei aggiuntivi consentiranno di espandere ulteriormente il suo network. ‘Siamo onorati che Lufthansa Group, leader dell’aviazione in Europa e nel mondo, stia espandendo la sua flotta con gli aerei 777″, ha commentato Ihssane Mounir, senior vice president of Commercial Sales & Marketing di The Boeing Company. ‘L’ordine è l’ennesima testimonianza dell’eccezionale valore del 777 e della sua combinazione unica di long range, efficienza di alto livello ed elevata affidabilità”. Il 777-300ER può contenere sino a 386 passeggeri in una configurazione a tre classi con un range massimo di 14.685 km. Il 777 Freighter, il jet cargo bimotore più grande e a più lungo range dell’industria, è in grado di volare 9.070 km con un carico di 102.000 kg.