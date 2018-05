MotoGp – Zarco senza pressioni: “la gara? Voglio solo divertirmi”

Le sensazioni di Johann Zarco dopo la pole position conquistata oggi a Le Mans davanti al suo pubblico

Johann Zarco alza le braccia al cielo e impenna per la gioia di una pole position speciale. Il francese della Tech3 è il poleman del Gp di Francia: sul circuito di Le Mans il francese è stato il più veloce nelle qualifiche di questo pomeriggio davanti al suo pubblico. Si deve accontentare del secondo posto il campione del mondo in carica e leader della classifica piloti Marc Marquez. Terzo, splendido posto per Danilo Petrucci, che domani partirà dalla prima fila in griglia di partenza. Seconda fila per le Ducati, partiranno invece dalla terza fila i piloti Yamaha. Felice di aver regalato una grande soddisfazione a tutti i suoi tifosi, Johann Zarco ha così commentato il suo risultato ai microfoni di Sky: “ho rischiato ma quando sei a posto sulla moto puoi rischiare e finire il giro per avere il tempo. Non mi faccio troppi piani di gara domani, tipo voglio partire, divertirmi se posso essere davanti sarà sempre meglio per me così faccio il mio ritmo e vedo come sono gli altri. Di ritmo non sono messo male e qui quando facciamo step avanti di messa a punto con la moto andiamo meglio. Non abbiamo un buon passo ma siamo competitivi. Sono andato bene con le gomme medium e soft, magari la soft ha qualcosa in più ma devo analizzare bene col team“.