MotoGp – La Yamaha stenta a Jerez, Valentino Rossi deluso: “è andata peggio di come pensavo, l’incidente? Ecco chi ha la colpa”

Valentino Rossi commenta la sua prestazione nel quarto appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera

Il quarto appuntamento con il campionato MotoGp è segnato dal predominio sul circuito di Jerez de la Frontera di Marc Marquez. Dietro di lui la corsa è un ‘inferno’: l’incidente provocato da un errore di Jorge Lorenzo coinvolge la sua Ducati e quella di Andrea Dovizioso, ma non solo… Anche Dani Pedrosa è direttamente coinvolto nel patatrac combinato dalla svista dello spagnolo. Sul podio di Jerez salgono insieme a Marc Marquez, Joahnn Zarco e Andrea Iannone che si sono piazzati davanti a Danilo Petrucci e Valentino Rossi. È proprio il Dottore ha commentare la sua prestazione in Spagna ai microfoni di Sky MotoGp. Il nove volte campione del mondo ha confessato all’intervistatore: “è andata peggio di quello che pensavo, speravo di andare un po’ meglio. Il problema c’è ed è che siamo contenti per questo quinto posto. Sono felice perchè ho fatto il massimo, era una gara difficile, però dall’altra parte eravamo in ottava posizione se non c’era la caduta. La situazione è critica i problemi sono chiari ma siamo lenti a reagire. Continuerò a spingere e sperare, possiamo essere competitivi in qualche altra pista. Potremo essere più competitivi a Le Mans, ma non so se significherà essere tra i primi cinque o sul podio”.

Poi sull’incidente che ha caratterizzato la gara, Valentino Rossi ha affermato: “ho visto l’incidente, secondo me è concorso di colpa tra Lorenzo e Pedrosa. Lorenzo non lo poteva vedere, ma è stato ottimista a tornare e Pedrosa non ha considerato che Lorenzo tornava. – infine il pilota della Yamaha ha detto – Domani ci sono i test abbiamo un po’ di cose da provare, ma non sono le cose che ci servono. Per quelle aspettiamo”.