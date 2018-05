MotoGp – Flamigni e i meriti del terzo posto di Rossi a Le Mans: “Vale ci ha messo molto del suo, ma…”

Matteo Flamigni e i meriti di Valentino Rossi per il terzo posto di oggi a Le Mans: le parole del telemetrista del Dottore

Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi un po’ di relax prima della gara del Mugello senza troppe pressioni. Forti applausi per i due italiani saliti oggi sul podio: splendido secondo posto per Danilo Petrucci, che vuole dimostrare alla Ducati di meritarsi un posto nel team ufficiale, terzo invece Valentino Rossi che ritrova il sorriso dopo un periodo buio. Grande soddisfazione per il team Yamaha che festeggia in grande il terzo posto del Dottore. Soddisfatto e sorridente il telemetrista del nove volte campione del mondo: “c’è tanto da parte di Vale, durante le prove abbiamo visto molti piloti con un ottimo passo tra cui anche noi, questo podio è una sorpresa, eravamo molto in difficoltà ieri, Vale ci ha messo molto del suo, noi continuiamo a lavorare, se questi sono i risultati avanti così, questo dà morale”, ha spiegato Matteo Flamigni ai microfoni Sky.