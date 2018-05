Milano: tavolo con Regione, apertura su Navigli e ipotesi fondo case popolari (2)

(AdnKronos) – Sui Navigli, da parte della Regione Lombardia c’è “l’impegno a valutare a intervenire concretamente e partecipare al finanziamento dell’operazione con il Comune” ha spiegato il presidente della Regione. “Guardiamo con interesse a questo genere di intervento, anche se non si e’ in grado, al momento, di stabilire cifre”. Sulla Serravalle, Regione farà una proposta al Comune per rilevare la quota entro luglio: l’interesse di entrambi è riprendere le attività per la conclusione della Pedemontana. Il prossimo incontro del Tavolo Regione – Comune e’ fissato in giugno, questa volta a Palazzo Marino.