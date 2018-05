Meteo: in Lombardia perdura maltempo diffuso con precipitazioni

Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Un’ampia struttura depressionaria in lento indebolimento e spostamento verso il mar di Sardegna mantiene attive condizioni di instabilità su tutta la Lombardia. Lo comunica Arpa Lombardia nel bollettino meteo per le prossime ore.

Fino a venerdì prossimo, 4 maggio, condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni soprattutto sui settori orientali, bassa pianura e Appennino, anche a carattere di rovescio o temporale. Sabato 5 e domenica 6 maggiore variabilità su tutta la regione con instabilità diffusa nel pomeriggio, quando brevi rovesci o temporali potranno interessare tutte le aree collinari e di montagna coinvolgendo anche gran parte della pianura, dove tuttavia le pause asciutte risulteranno più lunghe.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, venti in graduale attenuazione.