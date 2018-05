Una mamma per amica – Al Royal Monceau di Parigi un’esclusiva esperienza

Il Royal Monceau di Parigi rende omaggio al legame indissolubile tra madre e figlia, proponendo un’indimenticabile giornata di coccole e soprese presso la My Blend Spa by Clarins e il Bar Long

Il Royal Monceau ha deciso di celebrare uno dei rapporti più intensi e complessi al mondo, offrendo a madri e figlie la possibilità di godere di uno speciale momento di condivisione e di benessere tutto per loro. La giornata, all’interno del più affascinante hotel 5 stelle lusso della Ville Lumière, inizia con un massaggio ringiovanente e riequilibrante con oli essenziali, basato su sei tipologie di contatto, fisico ed energetico. Il trattamento permette di liberarsi dalle tensioni e di percepire il proprio corpo come completamente rilassato e leggero. L’esperienza continua all’interno della prestigiosa My Blend Spa by Clarins: ampie piscine, saune e bagni turchi finalizzati al detox, accoglienti aree relax dove potersi ritrovare a chiacchierare come tra amiche. A coronare questa giornata di coccole un vero restyling per le ospiti: manicure e make-up da urlo per sentirsi favolose. Dulcis in fundo: l’incredibile esperienza di benessere e relax si conclude con l’esclusivo e lussuoso appuntamento del tè del pomeriggio presso il Bar Long. Un luogo dove poter gustare una deliziosa selezione di madeleines, pasticcini, torte e macarons di Pierre Hermè Paris, abbinati a tè provenienti da tutto il mondo.