Lombardia: studenti premiati da Consiglio regionale in visita a Foibe (2)

(AdnKronos) – La seconda tappa si svolge lungo un itinerario nel centro storico di Trieste, la più mitteleuropea delle città italiane: dai resti archeologici romani ai luoghi di culto delle tante religioni (la Sinagoga e le Chiese ortodosse), dal Teatro all’Arco di Riccardo, al caffè letterario Tommaseo, frequentato da Svevo, Saba, Stendhal e Joyce.

Il secondo giorno le scolaresche, accompagnate dai propri docenti e da due funzionari del Consiglio regionale, avranno l’opportunità di visitare la Foiba di Basovizza, oggi luogo della memoria degli eccidi commessi dai partigiani comunisti di Tito, la Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio realizzato dai nazisti in Italia, dove tra l’inverno del 1943 e il marzo del 1944 persero la vita circa 5 mila persone, per lo più oppositori politici, partigiani italiani, sloveni e croati. Infine, il terzo giorno è prevista la visita al Campo profughi di Padriciano, che fu uno dei più grandi luoghi di accoglienza che in Italia ospitarono a partire dal 1947 e fino anche al 1976, parte dei 350 mila esuli dall’Istria, Fiume e Dalmazia.