Lombardia: Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune (2)

(AdnKronos) – Vale a dire quello di Villa Milyus relativo all’insediamento presso la villa dell’Accademia del gusto di Gualtiero Marchesi e quello per il Sacro Monte che ha al centro l’accessibilità al borgo anche a fronte della revoca degli atti riguardanti la realizzazione del parcheggio della Prima Cappella. Su entrambi presidente e sindaco hanno espresso ‘piena sintonia’.

Il momento di lavoro odierno ha consentito anche di sviscerare altri settori sui quali è bene procedere congiuntamente. Sempre ‘caldo’ è quello delle politiche sociali ed abitative. In particolare si è parlato di Rsa aperta, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della morosità incolpevole, del trasporto dei disabili e di possibili iniziative, anche a valere sui fondi europei, per i senza fissa dimora.

Da ultimo, il presidente della Regione Lombardia e il sindaco di Varese hanno concordato iniziative comuni per promuovere grandi eventi sportivi e manifestazioni culturali che possano far conoscere ancora di più il ricchissimo patrimonio lombardo e le potenzialità, anche in chiave turistica, del varesotto.