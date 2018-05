Lombardia: delegazione Osaka al Pirellone promuove candidatura Expo2025

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – “Il modello Lombardia ancora una volta dimostra di essere un modello vincente e l’esperienza milanese di Expo 2015 è il riferimento a cui tutti guardano per cercare di essere competitivi. Il sistema Lombardia in occasione di Expo 2015 ha dimostrato di funzionare al meglio e la rete di sviluppo e di cooperazione tra istituzioni, territori e categorie a cui abbiamo dato vita è e resta tuttora un esempio per tutti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi (Fi) al termine dell’incontro con la delegazione dell’assemblea legislativa della Prefettura di Osaka, candidata a ospitare Expo 2025. All’incontro hanno preso parte tutti i componenti dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

La delegazione, guidata da Ohashi Kazunori, è in questi giorni in Italia per prendere contatti e informazioni finalizzate a promuovere e sostenere al meglio la candidatura giapponese per l’esposizione universale del 2025: “Il tema scelto da Osaka e incentrato sui progetti della società futura per migliorare le nostre vite ‘ha aggiunto Fermi- è un tema sicuramente affascinante e merita la massima attenzione anche per la grande attenzione che viene data alla necessità di conciliare al meglio la qualità e la tutela della salute con lo sviluppo di sistemi socioeconomici sostenibili. L’augurio è che l’esperienza milanese possa essere un valido supporto in termini organizzativi e di contenuti per la candidatura giapponese”.

L’area espositiva individuata a Osaka per ospitare Expo 2025 si sviluppa su circa 155 ettari: è prevista una interconnessione tra i diversi padiglioni collegati da file di alberi e corsi d’acqua panoramici che portano alle cinque piazze principali chiamate Khus che ospiteranno le mostre e gli eventi più significativi. Sono previsti circa 28 milioni di visitatori: l’esposizione è in programma dal 3 maggio al 3 novembre.