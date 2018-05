Lombardia: Corbetta (Lega), autonomia attesa da 30 anni, è compito storico

Milano, 15 mag. (AdnKronos) – “In questa legislatura abbiamo il compito storico di portare a casa un obiettivo che i lombardi aspettano da 30 anni. Il voto all’unanimità di oggi dimostra che non vogliamo perdere tempo: appena sarà formato un governo chiederemo immediatamente di riaprire la trattativa per ottenere tutte le 23 materie su cui la Regione può chiedere l’autonomia e le relative risorse”. Lo dichiara il vicepresidente della Commissione Autonomia del Pirellone Alessandro Corbetta (Lega), in occasione della seduta di oggi al Pirellone in cui è stato approvato all’unanimità un documento che impegna il presidente Fontana a riprendere la trattativa autonomista appena sarà insediato il nuovo governo.

Corbetta spiega che “si tratta di tematiche molto importante come lavoro, ambiente, trasporti, commercio e cultura”. E “se riusciremo in questa impresa, lasceremo come eredità uno Stato meno costoso e più efficiente, ma soprattutto una Lombardia più forte e in grado di per dare migliori risposte alle esigenze dei cittadini”.