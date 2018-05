Lombardia: assessore istruzione, 14 mln per alternanza scuola-lavoro (2)

(AdnKronos) – I numeri: per l’anno formativo 2018/2019 la Regione Lombardia stanzierà circa 14 milioni di euro destinati al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, più altri 12 per l’apprendistato. Attualmente, sono state promosse esperienze qualificate di alternanza che arrivano a coprire anche il 50% del percorso formativo.

Nel 2017, grazie agli istituti di formazione su cui la Regione ha competenza, 20mila studenti hanno conseguito un titolo professionale. A oggi sono oltre 60mila gli studenti lombardi coinvolti in questo tipo di esperienza formativa.