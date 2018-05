Lombardia: Anelli (Lega), classe politica lombarda unita per l’autonomia

Milano 15 mag. (AdnKronos) – “Non posso che ritenermi soddisfatto per l’approvazione di questo documento votato anche dalle forze politiche di opposizione e sottoscrivere le parole del Presidente Fontana. Ritengo che oggi la classe politica lombarda abbia dato prova di maturità istituzionale, riconoscendo il valore della trattativa in corso con lo Stato centrale per l’autonomia della nostra Regione”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone commenta l’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale circa lo stato di attuazione della trattativa per l’attribuzione di nuove forme di autonomia alla Lombardia.

“Auspico – aggiunge Anelli – che si formi presto un governo nazionale a trazione leghista, capace di creare le condizioni ottimali per portare a casa il miglior risultato nel minor tempo possibile. I lombardi lo meritano perché hanno atteso fin troppo ed è ora che inizino a vedere i soldi della loro tasse spesi direttamente sul territorio”.

“L’Autonomia – conclude – non rappresenta solo un’opportunità per la Lombardia, ma anche per l’Italia intera che, seguendo la via del federalismo differenziato, può tornare a essere finalmente competitiva”.