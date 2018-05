Lombardia: a Pirellone convegno su violenza sessuale in carceri e su minori (2)

(AdnKronos) – Come emerso dalle relazioni di questa mattina, la violenza sessuale ai danni dei minori si manifesta tuttora in forme nuove e meno evidenti. Ogni giorno in Italia almeno due bambini subiscono abusi e violenze sessuali: oltre 950 minori all’anno e l’83% dei casi riguarda bambine. Oltre alla violenza aggravata, spesso l’abuso avviene costringendo il minore a partecipare alla produzione di materiale pornografico: il 78% delle vittime sono forzate ad assistere ad atti sessuali. Un bilancio drammatico è quello rilevato nel 2017 per il nostro Paese: il numero di reati commessi su bambini e minori non è mai stato così alto da un decennio a questa parte, registrando un incremento del +6% rispetto al 2015.

“Nonostante ciò ‘ha lamentato il difensore regionale della Lombardia- la consapevolezza sociale del fenomeno rimane molto carente e tuttora nel nostro Paese manca ancora una vera e propria cultura della prevenzione e della risposta all’abuso, e prevale invece la rimozione del problema. Occorre quindi aumentare le consapevolezza e l’efficacia degli interventi”.

Durante l’incontro, organizzato dal difensore regionale in collaborazione con l’associazione SiCura presieduta da Anna Laghi, sono intervenuti numerosi e qualificati relatori, a partire dal professor Paolo Giulini, criminologo clinico, esperto nel settore penitenziario e docente presso la facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano, che ha svolto una relazione sul tema del trattamento e della prevenzione primaria. E’ seguita la testimonianza del dottor Dante Ghezzi, psicologo terapeuta della famiglia presso il centro Tiama (Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata) che ha illustrato alcune esperienze cliniche. Un focus sul significato terapeutico del silenzio è stato al centro della relazione del dottor Claudio Foti, psicoterapeuta e direttore del Centro studi Hansel e Gretel di Torino, mentre la dottoressa Sara Racalbuto, psicologa psicoterapeuta, specialista in Psicologia clinica e responsabile del centro Bambi di Torino, ha presentato uno studio sulla pedofilia femminile. Il magistrato Annamaria Fiorillo del tribunale dei Minori ha offerto infine uno spaccato sui minori vittime di abusi nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, mentre Pietro Forno, Garante delle vittime vulnerabili, ha affrontato il tema della rimozione giudiziaria, soprattutto per quanto riguarda le difficoltà che sussistono in ambito giudiziario, sia ordinario che minorile, nell’accettare l’abuso sessuale.