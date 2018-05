Liguria: autista svizzero esegue manovra impossibile nella stradina di Trioria [VIDEO]

L’autista di un autobus pieno di turisti svizzeri esegue una manovra da manuale in una strada strettissima di un borgo ligure

Grazie ad un video postato sui social e diventato immediatamente virale, Christian Grize è diventato una vera e propria star del web dopo aver compito una manovra considerata impossibile al volante di un bus turistico.

Grize stava guidando un bus pieno di turisti provenienti dalla Svizzera quando ad un certo punto ha dovuto effettuare una manovra millimetrica per cercare di passare in una strada strettissima del borgo di Triora che si trova nella provincia di Imperia, in Liguria.

L’esperienza e il sangue freddo dell’autista hanno permesso all’autobus di attraversare indenne la strada particolarmente stretta e di ricevere i più che meritati applausi dei presenti.