La Festa dello Sport – Dal 18 al 20 maggio tantissime attività proposte da Uisp e Alce Nero presso il Porto Antico di Genova

Festa dello Sport al Porto Antico di Genova con gli azzurri di pallanuoto Gitto e Di Fulvio: da venerdi un week end a tutto ritmo proposto da Uisp e Alce Nero

Uisp e Alce Nero, il “biologico” nella nutrizione e nello sport, festeggerenno il loro compleanno in occasione della Festa dello Sport, la manifestazione organizzata da Porto Antico in collaborazione con Uisp Genova e Stelle nello Sport. Da venerdì 18 a domenica 20 maggio 2018 l’area del Porto Antico di Genova si trasformerà in una sorta di ‘parco olimpico’, dove protagoniste assolute saranno ben 90 discipline sportive, che tutti, dai più piccoli ai più grandi, potranno ammirare e provare, con accesso aperto a tutti.

E proprio nella splendida location del Porto Antico genovese, venerdì 18 maggio dalle ore 15, ai Magazzini del Cotone, due stelle della pallanuoto azzurra, Nicolò Gitto e Francesco Di Fulvio, entrambi della Pro Recco, interverranno sul tema “L’importanza di una corretta alimentazione nel mondo dello sportpertutti”. Insieme a loro ci saranno Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale Uisp e Giuliana Ragusa, responsabile comunicazione web Alce Nero. Al termine dell’incontro, a tutti i partecipanti verrà distribuito “Let’s play!”, il kit per l’alimentazione di bambini e adolescenti che amano lo sport” che parla a bambini e ragazzi che praticano attività sportiva. Il kit contiene l’omonima guida dedicata alla sana alimentazione del giovane sportivo, patrocinata dall’Uisp, e una gustosa merenda Alce Nero. La Festa dello sport di Genova celebrerà due compleanni: si tratta infatti del 70° della nascita dell’Uisp e del quarantennale di Alce Nero, marchio del biologico nato nel 1978.

Confermatissimi tutti gli ormai tradizionali appuntamenti quali il Galà della danza, in programma sabato 19 maggio dalle ore 20, con oltre 300 ballerini di ogni età, che si alterneranno in più di 40 diverse coreografie, il 21° Galà delle discipline orientali, che arricchirà il sabato 20 maggio sera, entrambi nella splendida location della Piazza delle feste. Previste inoltre nuove iniziative quali Il Miglio Blu (sabato ore 17), prova di corsa sulla distanza dei 1609,34 metri, inserito nel Gran Prix Uisp 2018, e il MiniMiglio (sabato ore 15.30), riservato a bambini e ragazzi tra i 5 e i 13 anni di età, attorno ai Magazzini del Cotone, tappa conclusiva del Circuito giovanile Uisp “L’Atletica è Leggera”, per cui sono attese centinaia di bambini e ragazzi. L’evento si terrà sulla pista realizzata in PFU-Pneumatici Fuori Uso messa a disposizione da Ecopneus. Nell’area di Calata Gadda si spazierà dalle arti marziali al muay thai e al parkour. Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle ore 18, poi, avrà inizio la Tappa ligure del Circuito nazionale Uisp di Muay thai, con decine di atleti in gara, provenienti da tutte le regioni del nord Italia. L’Isola delle chiatte, quest’anno nel segno delle attività sport & benessere, sarà dedicata al taiji. Non mancherà anche quest’anno, nell’area antistante la Piazza delle Feste, la piscina dedicata alle attività subacquee. Spazio anche alla pallacanestro, a Porta Siberia, con l’evento “Ricordando Franco Martello”, padre fondatore dell’Uisp in Liguria, in programma il sabato pomeriggio, dalle ore 16, con l’organizzazione di UISP Liguria e UISP Basket Rivarolo Asd. Apertura della tre giorni di festa, il venerdì mattina, con la Baby Maratona, organizzata in collaborazione con i Lions Club Genova Porto Antico, a cui parteciperanno oltre 500 alunni delle Scuole primarie e dedicata alla Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones. Partenza alle ore 10.

La domenica 20 maggio, poi, si rinnoverà l’appuntamento con la Camminata contro il razzismo, promossa ed organizzata da Suq Genova e Comitato Regionale Uisp Liguria. Tutti potranno partecipare alla quinta edizione della passeggiata per favorire il dialogo interculturale e l’educazione alla mondialità, attraverso un “viaggio” a tappe alla scoperta delle più belle vie e piazze del Centro storico di Genova, accompagnati dagli artisti della Compagnia del Suq. Ritrovo alle ore 10, presso il palco centrale Mandraccio. Sarà possibile seguire in diretta la Festa dello sport di Genova, sulla pagina Facebook Uisp nazionale: 18 maggio, ore 16 con gli azzurri Gitto e Di Fulvio; 19 maggio, ore 11 manifestazioni di atletica e ore 16 basket; domenica 20 maggio ore 11 Camminata antirazzista nel centro storico di Genova.