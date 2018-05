Russia 2018: ecco “Live it up”, l’inno dei Mondiali già diventato virale [VIDEO]

Nicky Jam, Era Istrefi e Will Smith sono gli interpreti dell’inno dei Mondiali di Russia 2018: “Live it up” il titolo della canzone che ci accompagnerà per tutta la competizione

L’inno ufficiale della Coppa del Mondo di Russia del 2018 è stato chiamato “Live It Up” ed è stato lanciato su varie piattaforme digitali con l’interpretazione di Nicky Jam, Era Istrefi e Will Smith. I tre artisti suoneranno la canzone nella finale della Coppa del Mondo a Mosca il 15 luglio, come ha annunciato l’etichetta Sony Music. “Live It Up” è stato prodotto dalla star DJ Diplo (39). Il cantante reggaeton di Boston, Nick Rivera Caminero, ha dichiarato in un comunicato stampa: “Non molti artisti hanno il privilegio di poter partecipare a qualcosa del genere”. Smith, da parte sua, ha dichiarato: “Questo evento globale riunisce persone provenienti da tutto il mondo per divertirsi, ammirare e sperimentare la magia dello sport”. Mentre Istrefi ha detto che far parte della canzone ufficiale della Coppa del Mondo “è un’esperienza incredibile e affascinante”. Pitbull e Jennifer Lopez hanno suonato la canzone ufficiale dei Mondiali del 2014 “We Are One”. Per i Mondiali del 2010, Shakira ha cantato la canzone “Waka Waka”. (Spr/AdnKronos)