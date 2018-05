Un tweet della Federazione egiziana ha svelato come ci siano tante possibilità di vedere Mohamed Salah al Mondiale di Russia 2018

Sembra rientrare la preoccupazione della Federazione egiziana sulle condizioni di Mohamed Salah, toccato duro da Sergio Ramos nel corso della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Con un tweet pubblicato sul proprio account twitter, il medico della Nazionale nordafricana ha fatto sapere di aver telefonato allo staff del club inglese, ricevendo rassicurazioni sulle condizioni di Salah che, a questo punto, potrebbe tornare in tempo per il Mondiale in Russia.

“Durante il contatto telefonico per verificare le condizioni di Salah – si legge su twitter – i medici hanno comunicato che lo shock riguarda l’articolazione della spalla, come emerso dalla radiografia. Il dottor Abu Ela ha espresso il suo ottimismo sul fatto che Salah possa partecipare alla prossima Coppa del Mondo”.