Infortuni: Pd Veneto, preoccupante aumento delle vittime

Padova, 14 mag. (AdnKronos) – “Ancora un incidente sul luogo di lavoro in Veneto. Quello accaduto alle acciaierie Venete di Padova, dove quattro operai sono stati ustionati da una colata bollente, è solo l’ultimo episodio di un fenomeno che nella nostra regione sta assumendo proporzioni gravi. Esprimiamo solidarietà alle persone colpite, in particolare ai tre operai ancora in gravissime condizioni e alle loro famiglie”, afferma il segretario regionale del Pd, Alessandro Bisato.

“Tuttavia va sottolineato che la nostra regione in questo 2018 ha il triste primato degli incidenti e delle vittime del lavoro. Chiediamo pertanto di non sottovalutare il problema. Tutti i soggetti interessati, datori di lavoro Ispettorato del lavoro, sindacati e Regione Veneto facciano uno sforzo suppletivo per arginare gli incidenti. Dai dati forniti dal sindacato, negli ultimi cinque anni un lavoratore su cinque in Veneto ha avuto un incidente – avverte – Si tratta di un tasso di incidentalità troppo elevato e molto al di sopra delle soglie fisiologiche, anche in una situazione di ripresa sostenuta come quella che stiamo vivendo da un anno e mezzo in qua”.

“Se ci sono da rivedere norme e procedure di sicurezza lo si faccia, con la collaborazione di tutti i soggetti interessati. Il numero e la percentuale di incidenti sul lavoro in Veneto non sono più accettabili”, conclude.