Infortuni: in Veneto sciopero regionale settore metalmeccanico

Venezia, 14 mag. (AdnKronos) – Sciopero generale di tutto il settore metalmeccanico del Veneto. Lo hanno deciso Fim, Fiom e Uilm regionali dopo che “un altro gravissimo incidente sul lavoro è accaduto ieri alle Acciaierie Venete di Padova. Verso le ore 8 del mattino una siviera che trasportava una colata di acciaio incandescente, per ragioni ancora da accertare, è precipitata a terra provocando ustioni gravissime, fino al 100% del corpo, a tre giovani lavoratori subito trasportati d’urgenza nei centri ospedalieri grandi ustionati di Padova, Cesena e Verona. Un altro lavoratore coinvolto nell’incidente è stato ricoverato e poi dimesso dall’ospedale Sant’Antonio di Padova mentre illesi fortunatamente sono rimasti altri operai presenti nel turno di lavoro”.

Agli operai e al personale medico, che hanno prestato i primi soccorsi sono apparse subito gravissime le condizioni dei lavoratori, due dei quali dipendenti della ditta d’appalto Hayama Tech. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, lo SPISAL e l’autorità giudiziaria per i primi rilievi e per l’accertamento delle eventuali responsabilità aziendali.

“Il gravissimo incidente di Padova è purtroppo l’ultimo di una interminabile sequenza di incidenti, spesso mortali, che in questi mesi hanno funestato il Veneto e il paese, un tributo di sangue inaccettabile che occorre fermare al più presto per garantire a tutti i lavoratori e in tutti i luoghi di lavoro il diritto alla salute e alla sicurezza – sottolineano in una nota Fim, Fiom e Uilm del Veneto – L’allungamento degli orari di lavoro contrattuali e di legge, il ricorso all’appalto e spesso al sub appalto, la compressione dei costi di produzione anche di quelli su salute e sicurezza sono scelte sbagliate che sono spesso alla base dei tragici fatti che periodicamente colpiscono i lavoratori metalmeccanici”.