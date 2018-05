Green Endurance: Renault ZOE vince la prima corsa del campionato italiano 100% elettrico

Al termine della gara inaugurale del Green Endurance, primo ed unico Campionato italiano 100% elettrico, Renault ZOE si è aggiudicata la prima pole e vittoria della stagione

È partito lo scorso weekend il Campionato Italiano Energy Saving, denominato quest’anno Green Endurance, e riservato esclusivamente ai veicoli 100% elettrici. Il Campionato si sviluppa in sei gare, nelle quali l’efficienza energetica, lo stile di guida, le strategie energetiche e l’analisi del percorso costituiscono i fattori chiave per il posizionamento in classifica. La gara inaugurale del Green Endurance si è svolta a Cervesina, in provincia di Pavia, su un percorso di 515 km, in cui si sono cimentati i diversi equipaggi. Ad aggiudicarsi la prima Pole stagionale è stata la Renault ZOE dell’Ecomotori Estra Racing Team, con il pilota Nicola Ventura navigato da Guido Guerrini. Il team Brianzolo ha conquistato anche i 5 punti extra in palio, grazie ad un consumo di 7,13 kWh.

Definito il nuovo ordine di partenza e ricaricate le auto elettriche presso il Castello di San Gaudenzio, i piloti sono partiti per la gara vera e propria, suddivisa in 4 frazioni da 113,90 km., tra le colline dell’oltrepò Pavese, e intervallate da “pit-stop” di ricarica di 3 ore ciascuno. Nel Charge Park, gli equipaggi si sono ricaricati ad un massimo di 7,4 kWh (230 V – 32 A), come da regolamento. Dopo quasi 28 ore di gara, la Renault ZOE dell’Ecomotori Estra Racing Team si è imposta nella classifica assoluta che combina le prove speciali con il consumo, Seconda classificata la Nissan Leaf del RaceBioConcept Team e, terza sul podio, la Nissan Leaf condotta da Alessandro Burgio e Pasquale Palermo. Renault torna, così, a vincere con ZOE che, nel 2016, aveva conquistato il titolo mondiale nel Campionato FIA Energie alternative, sempre con a bordo l’Ecomotori Racing Team composto da Ventura e Guerrini. L’Ecomotori Racing Team, in collaborazione con la concessionaria Renault Autovittani, è pronto ad affrontare le prossime 5 gare del Campionato:

– 12/13 maggio: Adria;

– 14/15 Luglio: Carrara;

– 8/9 Settembre: Abruzzo;

– 22/23 Settembre: Repubblica San Marino;

– 3/5 Ottobre: Torino.

Renault ZOE, auto elettrica più venduta in Europa, è la berlina compatta simbolo per eccellenza di innovazione tecnologica a zero emissioni. Grazie alla sua batteria Z.E. 40 da 41 kWh, Renault ZOE vanta un’autonomia record nella categoria, pari a 300 km WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il caricatore Caméléon, inoltre, consente a ZOE una ricarica più veloce sulle infrastrutture a corrente alternata, le più diffuse, adattandosi automaticamente a tutte le potenze monofase e trifase. Renault ZOE si conferma la soluzione ideale di mobilità elettrica, apprezzata per le sue qualità tecnologiche e la sua versatilità di utilizzo.