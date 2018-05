Giro d’Italia – Ciccone da ‘favola’ sul Gran Sasso: “mi sono sentito a casa, sono contento di aver dato tutto”

Giulio Ciccone, ciclista della Bardiani CSF, ha provato a vincere la nona tappa del Giro d’Italia con l’arrivo sul Gran Sasso

Nel “suo” Abruzzo, sul Gran Sasso, Giulio Ciccone sfodera una prestazione maiuscola e si gioca il successo nella nona frazione del Giro d’Italia (225 km da Pesco Sannita a Campo Imperatore).

Il talento della Bardiani CSF è stato protagonista nelle fasi decisive della corsa, con tre attacchi negli ultimi tre chilometri. I big di classifica non glia hanno concesso però libertà d’azione, rintuzzando ogni tentativo fino al forcing finale che ha premiato la maglia rosa Yates della Mitchelton Scott davanti a Pinot della Groupama FDJ e al compagno Chaves. Ciccone ha comunque chiuso nella top ten, al decimo posto a 24” dal vincitore. Il ciclista della Bardiani CSF ha analizzato la prestazione realizzata nella nona tappa del Giro d’Italia: “quegli attacchi nel finale erano la dimostrazione di quanto credessi nella vittoria finale. Era una tappa speciale per me. Eravamo sulle mie strade, mi sono sentito come a casa con un pubblico caldissimo che mi ha incitato e sostenuto. Dovevo e volevo provarci, a tutti i costi. Non sono riuscito a vincere, ma sono contento di aver dato tutto. È stata una tappa durissima, corsa ad un’andatura forte. Nel finale speravo che i big si guardassero di più tra loro, che mi lasciassero andare visto che non ero un insidia per la classifica. Per questo ho provato a più riprese. Ricevere regali in una delle tappe più belle di questo Giro, a 3 chilometri dell’arrivo, è però chiedere troppo. So di stare bene e guardo alle altre occasioni che potrò trovare da qui a Roma con fiducia. Il terreno per provarci c’è”.

Insieme all’ottima prova di Ciccone, la Bardiani CSF è stata protagonista anche nella fuga di giornata, composta da 14 corridori, con Simone Andreetta. Per lui oltre 200 km allattato prima di essere ripreso dal gruppo a 20 chilometri dal traguardo.