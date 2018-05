Fs: esce ‘Note’, settimanale per clienti trasporto regionale

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Dopo aver presenziato a Catania, con il numero 15 di ‘Note’, alla prima tappa nazionale del Giro d’Italia, torna anche questa settimana il magazine dal formato smart che accompagna i clienti del trasporto regionale con interviste e aggiornamenti dedicati a cultura, attualità, food, travel, innovazione, eventi e news sul territorio utili per i pendolari. Emma, protagonista della 16esima uscita, racconta in un’intervista pubblicata anche su fsnews.it il tour del nuovo album Essere qui, in partenza da Jesolo il 14 maggio

Tutta da sfogliare la 25esima edizione di Fabbrica Europa a Firenze, con 200 artisti internazionali, spettacoli, workshop e installazioni. Ma anche alcuni consigli di lettura, gli eventi e le mostre visitabili durante la settimana, tante proposte escape per ogni sfumatura di mamma e spunti gourmet, tra i sapori della cucina romana nei fascicoli destinati al sud Italia e l’appuntamento Mare&Mosto a Sestri Levante per quelli che invece viaggiano al nord. Nella sezione Trenitalia News si parla delle offerte e sconti speciali dedicati ai clienti Trenitalia per gite di piacere e weekend d’arte. Negli ultimi tre anni la quota dei passeggeri leisure è infatti aumentata del 21%.

Il settimanale esce in dieci edizioni regionali, Veneto, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia ed è distribuito gratuitamente ai desk e nelle biglietterie di 32 grandi e medie stazioni, tra cui Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Genova Brignole, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo Centrale, oltre che nei principali FRECCIAClub.