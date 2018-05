Pazza idea della Fifa, l’Equipe rivela una clamorosa indiscrezione: Infantino pensa ad un… mini Mondiale

Secondo l’Equipe, la Fifa starebbe pensando di creare un’altra competizione per Nazionali da far disputare ogni due anni

In un calendario già denso di impegni e competizioni, la Fifa vorrebbe starebbe pensando di inserire un altro torneo. A rivelarlo è il quotidiano francese l’Equipe, che ha rivelato come la Federazione Internazionale avrebbe in mente di creare un mini Mondiale da far disputare ogni due anni a partire dal 2021. Inizialmente nascerebbe come torneo simile alla Nations League, per poi diventarne il punto culminante, con una final 8 da giocare tra i mesi di ottobre e novembre tra le migliori Nazionali del mondo. A finanziare questo mini Mondiale ci sarebbe già un gruppo d’investitori, pronto a sborsare la cifra di 25 miliardi di dollari per acquisire i diritti del torneo per 12 anni.