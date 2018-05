Miss Amen 2018 – Il Festival Show conferma la partnership col brand di gioielli, i dettagli

Ai nastri di partenza il tanto atteso Festival Show dove sarà eletta Miss Amen 2018

Dove c’è Amen c’è eleganza, stile e bellezza. E dove c’è una miss a rappresentare tutte queste caratteristiche ci sarà presto a premiarla una corona Amen, un gioiello di forte importanza simbolica nonché oggetto del desiderio per l’universo femminile, all’interno di un importante evento che vanta una grande partecipazione di pubblico. Il Festival Show 2018 conferma la felice partnership con il brand di gioielli che ebbe successo nella precedente edizione e promette grande seguito anche quest’anno. Sul prestigioso palco di questa manifestazione molto seguita in ogni sua tappa, insieme alla musica saranno dunque protagonisti lo stile e la bellezza firmati Amen.

La data del debutto del tour è prevista per domenica 8 luglio dalla seconda più grande Piazza d’Europa (circa 90.000 mq), Prato della Valle a Padova, e si snoderà in otto tappe tra Veneto e Friuli Venezia Giulia per arrivare alla Finalissima di sabato 1° settembre per la prima volta in Piazza Unità d’Italia a Trieste, unica per la sua maestosità e bellezza, la più grande piazza europea sul mare. La formula del concorso è la seguente: in ciascuna data dell’evento sfileranno 14 ragazze, selezionate fra quante avranno inviato la propria iscrizione. Nelle varie città in cui si fermerà il Festival sfileranno le candidate al titolo ambito di Miss Amen 2018. Una giuria di esperti decreterà la vincitrice che andrà a formare la rosa delle finaliste.Alla più bella e la più elegante sarà posta sul capo la corona in argento e zirconi rigorosamente firmata Amen. Il primo pass per la finalissima 2018 verrà assegnato domenica 6 maggio a Caorle con “Miss Amen Anteprima Festival Show”, durante lo spettacolo finale di selezione dei casting dei giovani artisti in gara per il Festival Show 2018.

La novità di quest’anno prevede che la rosa delle finaliste sarà completata anche dalle due Miss più attive sul web. Tra le ragazze partecipanti che pubblicheranno foto con oggetti Amen, taggando su Instagram amencollection con l’hashtag #sognandoTrieste, ne verranno selezionate due che potranno accedere alla Finalissima. Il Festival Show è l’evento che fa capo a Radio Birikina e Radio Bella Et Monella. In questi anni si è affermato come lo spettacolo più importante dell’estate con molti ospiti che hanno calcato l’imponente palcoscenico. Solo l’edizione 2017 vanta un elenco di volti noti molto lungo: Chiara, Fabrizio Moro, Marco Masini, Michele Zarrìllo, Alex Britti, Alexia, Stadio, Baby k, Riki, Raf, Umberto Tozzi, Nek, le Vibrazioni, Levante, Raphael Gualazzi, Bianca Atzei. Francesco Gabbani, Ermal Meta, Elodie, Anna Tatangelo, Thegiornalisti. E‘ stata, in questi anni, la kermesse di molte città importanti di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna: Padova, Bibione, Lignano Sabbìadoro, Jesolo, Bassano del Grappa, Treviso, Brescia, Pordenone, Comacchio. Vicenza, Gorizia, Belluno, Mestre. Da non perdere dunque l’edizione 2018!