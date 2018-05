F1 – Terminate le FP3 a Barcellona: primato e nuovo record della pista per Hamilton, le Ferrari inseguono [FOTO]

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas chiudono al primo e al secondo posto la terza sessione di prove libere a Barcellona, Vettel e Raikkonen subito dietro

Primo posto e nuovo record della pista per Lewis Hamilton che, nella terza sessione di prove libere del Gp di Barcellona, tira fuori gli artigli e mette in chiaro le proprie ambizioni in vista della qualifica del pomeriggio.

Il pilota della Mercedes chiude al comando fermando il crono sull’1:17.2, precedendo di pochi millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Le due Ferrari di Vettel e Raikkonen devono accontentarsi del terzo e del quarto posto, staccati rispettivamente di due e tre decimi dal campione del mondo. Sorprendente invece il quinto posto di Kevin Magnussen, abile a tenere dietro addirittura la Red Bull di Daniel Ricciardo. Settima l’altra Haas di Grosjean, mentre chiudono la top ten Sainz, Alonso e Gasly. Male Max Verstappen, costretto a chiudere in dodicesima posizione per un problema elettrico che forse lo terrà fuori anche dalla qualifica.