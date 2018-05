Ricciardo Principe di Monaco, Vettel si inchina sulle stradine di Montecarlo: Hamilton completa il podio

Nonostante un problema alla power unit, Daniel Ricciardo vince il Gp di Monaco tenendo dietro la Ferrari di Vettel e la Mercedes di Hamilton

La corona poggiata in testa, il sudore che sgorga e il sorriso che si allarga. Daniel Ricciardo è il nuovo Principe di Monaco, la conferma arriva al 78° giro del Gp di Montecarlo, vinto con il cuore in gola dal pilota australiano.

Un problema alla power unit a metà gara a complicare un week-end perfetto, dominato dalla prima sessione di prove libere fino al gradino più alto del podio, conquistato con le unghie e con i denti al termine di una battaglia di nervi con Sebastian Vettel. Seconda vittoria in stagione per il driver della Red Bull che, dopo il trionfo in Cina, si ripete anche sulle stradine di Monaco salendo al terzo posto della classifica piloti, a meno 38 da Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes completa il podio di giornata, dietro il tedesco della Ferrari che guadagna tre punti sul campione del mondo. Solo quarto invece Kimi Raikkonen, che tiene dietro il compagno di squadra Valtteri Bottas, sfortunato nella strategia di gara che non gli ha permesso di guadagnare posizioni sui propri avversari. Grandissimo il sesto tempo di Esteban Ocon, nonostante il pessimo comportamento tenuto con le due Mercedes, lasciate passare senza resistenza nelle prime fasi di gara.

Splendido il settimo posto di Pierre Gasly, abile a tenere dietro la Renault di Hulkenberg e la Red Bull di Verstappen, unico capace a compiere qualche sorpasso nel Gran Premio di oggi. Chiude la top ten l’altra Renault di Sainz, mentre Leclerc rovina la sua gara tamponando Hartley a pochi giri dalla fine.