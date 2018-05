Enel: inaugura a Pisa Innovation Hub&Lab

Roma, 11 mag. (AdnKronos) – E’ stato inaugurato oggi a Pisa l’Innovation Hub di Enel, uno spazio dedicato ad ospitare i partner tecnologici e le start up che collaborano con il gruppo per favorire l’evoluzione della generazione termoelettrica del futuro. Cogliere l’innovazione dove nasce e prende forma: questo è l’obiettivo della rete globale degli Enel Innovation Hub, creata per intercettare le start-up e i partner ad alto potenziale tecnologico e trasformare le idee in soluzioni di business. Ad aprire l’evento Enrico Viale responsabile Global Thermal Generation di Enel ed Ernesto Ciorra, responsabile Innovability di Enel insieme ad Eugenio Giani, Presidente del Consiglio della Regione Toscana e Giuseppe Forte, Assessore del Comune di Pisa.

L’Innovation Hub&Lab di Pisa, si legge in una nota, è il luogo dove Enel collaborerà con start-up e partner per la messa a punto, il test e l’implementazione di tecnologie innovative di interesse per la generazione termica come l’Industrial Internet of Things (IoT), i Big data, l’Artificial intelligence, la robotica, le tecnologie a supporto della safety e dell’ambiente.

“Il nostro Gruppo collabora già con le start-up più innovative, per essere in contatto con tecnologie e idee all’avanguardia e, allo stesso tempo, per supportare queste aziende con le nostre tecnologie e competenze e trovare il modo di integrare le loro innovazioni tecnologiche nel tessuto del nostro business – sostiene Enrico Viale, responsabile Global Thermal Generation di Enel – L’Innovation Hub&Lab di Pisa costituirà una porta di ingresso per nuovi partners e soluzioni da introdurre nella flotta degli impianti Enel per aumentare la nostra competitività e sostenibilità”.