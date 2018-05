Dorelan Reactive®Primo Convegno Sleep & Performance: al centro la relazione tra sonno e performance sportive

Dorelan, azienda da 50 anni leader nel settore bedding, da sempre impegnata nell’ideazione di soluzioni per il riposo capaci di migliorare la qualità della vita, lancia ReActive®, un progetto dedicato al mondo sportivo, frutto di studi scientifici sulle implicazioni del sonno nel recupero fisico degli atleti

“Sleep & Performance” è il primo convegno organizzato da Dorelan sul tema “Il ruolo del sonno nella performance sportiva e nelle metodologie di allenamento”, in programma sabato 9 giugno a Forlì. L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il mondo sportivo rispetto all’importanza del dormire bene nel recupero psico-fisico degli atleti, professionisti e non, e alla funzione fondamentale all’interno delle dinamiche dell’allenamento e del conseguente miglioramento delle prestazioni. É solo uno dei tasselli di Dorelan ReActive®, un vero e proprio progetto che, per la prima volta, un’azienda di bedding ha dedicato al mondo dello sport, frutto di ricerche scientifiche e collaborazioni con atleti e referenti del settore. Partendo dai risultati di questo studio, durante il convegno medici, accademici e rappresentanti del mondo dello sport, tra i quali Maurizia Cacciatori, Luca Guercilena e Andrea Di Castro, discuteranno di Cronobiologia e Prevenzione, Psicologia dell’atleta e Sonno & Performance.

L’obiettivo di Dorelan – azienda fondata nel 1968, oggi tra i leader di mercato nel proprio settore – è infatti diffondere la cultura del dormire secondo il principio ispiratore dell’azienda: un sano riposo migliora la qualità della vita. E, applicato allo sport, anche la performance e il recupero. Da qui è nato il progetto Dorelan ReActive®, partito con uno studio durato due anni e mezzo e curato da un Comitato Scientifico creato ad hoc che ha realizzato una serie di ricerche e test su 26 pallavolisti di Gi Group e Saugella Team, squadre di Monza iscritte rispettivamente al campionato maschile e femminile di Serie A1. Il risultato è il primo materasso in grado di migliorare le performance e il recupero degli sportivi.

Nel corso del convegno, introdotto dal direttore marketing di Dorelan, Riccardo Tura, si alterneranno gli interventi di diversi protagonisti del mondo dello sport e della medicina, tra cui i membri del Comitato Scientifico Dorelan, autori degli studi. Il presidente è Antonio La Torre, docente dell’Università degli Studi di Milano, presidente del Comitato e Advisor Fidal per l’endurance; autore del libro “Allenare per vincere”, è stato anche l’allenatore personale del marciatore Ivano Brugnetti, medaglia d’oro olimpica ad Atene 2004nella 20 km e campione del mondo 1999 nella 50 km. Gli altri membri del comitato sono: Jacopo Vitale, ricercatore in campo ortopedico e delle Scienze dello sport presso il LaBS, il Laboratorio di meccanica delle strutture biologiche dell’Istituto Galeazzi di Milano e anche capo dello staff atletico dei Rhinos Milano, squadra del massimo campionato italiano di football americano; Francesca Vitali, psicologa dello sport e docente presso il Collegio Didattico di Scienze Motorie dell’Università di Verona; Giovanbattista Sisca, medico dello sport all’Isokinetic Bologna oltre che medico sociale del Bologna Calcio. Oltre a loro, ospiti appartenenti a diverse discipline sportive, dall’ex pallavolista azzurra Maurizia Cacciatori a Luca Guercilena, general manager della Trek-Segafredo Cycling Team, e Andrea Di Castro, Support staff Fitri-Physiologu Performance. Modererà l’evento Luca Castaldini, giornalista di Sport Week.