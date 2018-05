Andy-Wan Kenobi e Novak Skywalker: il messaggio di pronta guarigione di Djokovic e Murray è… stellare! [VIDEO]

Novak Djokovic ha rivolto ad Andy Murray dei simpatici auguri di pronta guarigione dall’infortunio, in stile ‘Star Wars’

Ieri è stato lo Star Wars Day, il giorno in cui nel mondo si celebra la cultura del kolossal ‘Guerre Stellari’. In occasione di questo particolar evento, anche il tennis ha voluto omaggiare la celebre saga spaziale tirando in ballo due grandi nomi come Murray e Dokovic. L’account Twitter dell’ATP World Tour ha postato un video nel quale Andy e Nole, ‘armati’ di spada laser al posto della racchetta, si sfidavano sulla terra rossa in uno scambio all’ultimo colpo con tanto di introduzione in stile cinematografico: “tanto tempo fa, in un campo da tennis lontano lontano…”. Notato il simpatico filmato, Djokovic ha subito colto l’opportunità per tirare in ballo Murray, impegnato con un lento recupero da un problema all’anca che lo tiene fermo dallo scorso Wimbledon, e fare allo scozzese dei simpatici auguri di pronta guarigione:

“andiamo Andy Murray. Non possiamo permettergli di parlare dei nostri match dicendo ‘tanto tempo fa’. Che la forza sia con te nel tuo recupero, amico mio!”