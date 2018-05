Ciclocross, secondo posto per Stephane Tempier nella terza prova della Coupe de France a Ussel

L’atleta transalpino del Team Bianchi Countervail ha chiuso alle spalle di Carod. Colledani 7° in Austria

Stephane Tempier (Team Bianchi Countervail) si è piazzato secondo nella terza prova della Coupe de France VTT a Ussel (Francia) domenica 6 maggio. Il 32enne di Gap ha completato la sua gara in 1:31:01 a soli due secondi da Titouan Carod dopo un avvincente duello. Terzo posto per Joshua Dubau. “Un bel testa a testa – spiega Tempier, che ha gareggiato con Methanol 29.1 FS – sono contento del risultato e della prestazione in prospettiva Coppa del Mondo. Sono arrivato a un passo dalla vittoria, ma in volata Carod è stato più veloce di me“. Nella stessa giornata Nadir Colledani è giunto settimo in 1:28:02 nella Grazer Bike Opening Stattegg a Stattegg (Austria). Nono posto per Marco Aurelio Fontana nella terza e conclusiva prova del Rye Mountain Bike Festival, una gara di cross country olimpico disputata a Oslo (Norvegia). Fontana ha chiuso in 1:19:34. Ventiquattro ore prima Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) aveva ottenuto con Methanol CV la prima vittoria stagionale su MTB alla Scott Valdarda Bike, terzo round della Bresciacup 2018 a Lugagnano Val d’Arda (Piacenza), davanti all’élite Eva Lechner e alla under 23 Francesca Saccu.