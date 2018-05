Ciclismo – Terribile caduta per Cezary Grodzicki: il corridore è in coma

Cezary Grodzicki, ciclista del Team Palazzago, è in coma a causa di una caduta durante la seconda tappa del Toscana Terra di Ciclismo Eroica

Tremenda caduta per Cezary Grodzicki durante la seconda tappa del Toscana Terra di Ciclismo Eroica. Il corridore del Team Palazzago è finito rovinosamente a terra a causa di una buca mentre stava percorrendo la discesa di Montalcino. Il ciclista italiano è stato trasportato all’ospedale di Siena e la TAC ha evidenziato un trauma cranico, fratture al volto e ad una vertebra. Cezary Grodzicki è in coma farmacologico, ma i medici sono fiduciosi. Il Team Palazzago sui social ha pubblicato un comunicato stampa sulle condizioni fisiche di Cezary Grodzicki: “in tantissimi ci scrivono e ci chiedono delle condizioni di Cezary Grodzicki. È in ospedale a Siena. Ha riportato trauma cranico e facciale . È sedato ed è in buone mani ! Incrociamo le dita che guarisca al meglio e forza Cezary”.