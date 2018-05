Ciclismo – Secondo posto per Michel Piccot al Toscana Terra di Ciclismo

Al Toscana Terra di Ciclismo Michel Piccot si classifica secondo di tappa e quinto in classifica generale

Sfiorata la vittoria per un pelo, Michel Piccot si classifica secondo di tappa e quinto in classifica generale al Toscana Terra di Ciclismo, prestigiosa gara a tappe Under 23. Una corsa combattuta fin dall’inizio, un percorso impegnativo che ha visto gli atleti Biesse Carrera protagonisti fin dalla prima tappa. Dopo il quarto posto di sabato, infatti, Michel Piccot ha dominato la tappa conclusiva raggiungendo il secondo gradino del podio e mancando per un soffio la vittoria. Il ritmo di gara è stato alto fin da subito, sulle Strade Bianche è iniziata la vera e propria selezione naturale che ha visto Michel sempre in testa, lottando fino alla fine, supportato egregiamente dai suoi compagni di squadra.

“Sono contento per il secondo posto di oggi, anche perché sono riuscito a guadagnare posizioni in classifica generale – racconta a caldo Piccot -. Certo, dispiace non aver vinto, soprattutto perché nell’ultimo tratto ho dato il massimo ed ero riuscito a guadagnare una cinquantina di metri su Bagioli che mi ha ripreso sul rettilineo finale. Sono comunque molto soddisfatto di come ho corso, nello sterrato più lungo ho attaccato in discesa sul tecnico e sono riuscito a restare tra i migliori e a giocarmi la vittoria finale. Questo è stato il primo podio della stagione, sono sicuro che riuscirò a migliorarmi ulteriormente”.

Molto soddisfatti anche il Direttore Sportivo Marco Milesi e il Team Manager Massimo Rabbaglio: un secondo posto importante, sia per la classifica che per l’umore del team. Segnaliamo anche il decimo posto di Luca Rastelli alla gara di Stagno Lombardo. Bene così, la fatica viene pian piano ripagata dai risultati!