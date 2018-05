Ciclismo – La straziante lettera di Pozzato commuove il web: ecco l’ultimo saluto al padre Carlo

Filippo Pozzato ha scritto sui social una bellissima lettera per ringraziare il papà per i preziosi consigli

Carlo Pozzato, padre di Filippo corridore della Wilier Triestina Selle Italia, è deceduto nella mattinata di ieri all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il ciclista italiano poco prima della partenza del Giro d’Italia, ha rinunciato alla partecipazione per restare vicino a suo papà. Carlo Pozzato è morto a causa di un arresto cardiaco. Ieri la Wilier Triestina Selle Italia ha coso con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa del padre del corridore veneto. Sui social, Filippo Pozzato ha scritto un post straziante per ringraziare il padre dei tutti momenti passati insieme: “ciao Papà. Non riesco a dirti tante parole anche in questo momento. Sinceramente non ci sono mai riuscito, perché sono sempre stato orgoglioso come lo eri te. Stavamo settimane senza sentirci e vederci ma ogni volta che sentivo la Mamma sapevo che tu eri lì ad ascoltare e farmi sentire la tua presenza. Dietro a quella tua maschera da “orso duro” celavi la tua bontà ed il tuo amore. Per qualsiasi cosa non hai mai detto di no. Eri orgoglioso di me e so quanto ti ho fatto incazzare in questi anni di ciclismo e quanto ti facevano arrabbiare le critiche verso di me, sul mio talento sprecato o di quel mondiale buttato al vento. Ci stavi male, non lo davi a vedere ma io l’ho sempre saputo ed è per questo che ti dicevo: stai tranquillo perché voglio essere apprezzato per l’uomo che sono e non per l’atleta. Oggi più che mai ti prometto che farò di tutto per renderti orgoglioso di questo. Perché quello che mi hai insegnato l’ho sempre portato dentro, anche se poi interpretavo i tuoi insegnamenti in maniera diversa. In fondo ti piacevo così “stano e diverso” dal tuo essere pacato e impostato. In questa giornata così triste ho capito quanto eri e sarai importante per me. Arriva il giorno in cui bisogna diventare finalmente grande. Ora ci penserò io a mamma, pamy e le tue nipotine. Tu guidaci da lassù. Ciao Papà. Filippo”.