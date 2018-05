Ciclismo: Le Gac vince l’ultima tappa della 4 Giorni di Dunkerque, Claeys la classifica generale

Oliver Le Gac della Groupama FDJ ha vinto l’ultima tappa della 4 Giorni di Dunkerque, mentre Claeys della Cofidis la classifica generale

Primo successo per il francese Oliver Le Gac della Groupama nell’ultima tappa della 4 Giorni di Dunkerque. Il ciclista nella città transalpina ha battuto Phillip Pedersen dell’Aqua Blue Sport e Xandro Meurisse della Wanty Groupe Gobert. Ottima sesta posizione per il veneto Mauro Finetto della Delko Marseille. La classifica generale della 4 Giorni di Dunkerque è stata vinta da Dimitri Claeys della Cofidis che ha concluso con un solo secondo di vantaggio su Greipel della Lotto Soudal. Una bella prestazione per il corridore belga che ha battuto uno tra i velocisti più forti del panorama WorldTour.

Ordine d’arrivo della sesta tappa della 4 Giorni di Dunkerque

1 Olivier LE GAC (Groupama-FDJ)

2 Casper Phillip PEDERSEN (Aqua Blue Sport)

3 Xandro MEURISSE (Wanty-Groupe Gobert)

4 Aimé DE GENDT (Sport Vlaanderen-Baloise)

5 Paul OURSELIN (Direct Energie)

6 Mauro FINETTO (Delko Marseille Provence KTM)

7 Hector SAEZ BENITO (Euskadi Basque Country-Murias)

Classifica Finale della 4 Giorni di Dunkerque

1 Dimitri CLAEYS (Cofidis)

2 André GREIPEL (Lotto-Soudal)

3 Oscar RIESEBEEK (Roompot-Nederlandse Loterij)

4 Alexis GOUGEARD (AG2R La Mondiale)

5 Casper Phillip PEDERSEN (Aqua Blue Sport)