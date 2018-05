Braun – Spring is in the hair: il periodo migliore per farsi crescere la barba

Spring is in the hair. La primavera è il periodo migliore per farsi crescere la barba

Con l’arrivo della bella stagione, sorge la voglia di dare un taglio al vecchio look che ci ha accompagnato per tutto il periodo la stagione invernale, per avere un aspetto più fresco e nuovo. È la barba ad avere la meglio in fatto di bellezza maschile, strumento di seduzione che negli ultimi anni l’ha fatta da padrone anche grazie all’entusiasmo che le donne hanno dimostrato. Bisogna ricordarsi però che la barba lunga piacerà anche, ma non deve essere letteralmente incolta. La barba è senza dubbio un “rimedio di bellezza”: sfina il viso, nel caso di volti particolarmente rotondi e garantisce a molti un fascino che altrimenti non avrebbero, aggiungendo un fattore estetico con cui “giocare”, sempre con il mantra del prendendosene cura. Dunque, se ancora non vi siete decisi, fatelo ora! Non c’è modo migliore per festeggiare l’arrivo della primavera che lasciare che il tuo viso attraversi i suoi ritmi naturali indisturbato, proprio come il resto del mondo intorno a voi. Tuttavia per avere una bella barba e curata non basta soltanto lasciarla crescere, ma bisogna prendersene cura, con le dovute attenzioni e darle lo stile che più si addice al proprio volto. Per aiutare gli uomini in questo ritorno allo stato di natura, Braun, con il suo ambassador Stefano Terzuolo, fondatore di GUM, racconta in 5 punti il modo migliore per farlo.

NON TOCCARLA SE VUOI CHE LA TUA BARBA CRESCA BENE.

Il consiglio più semplice che posso darti è quello di non toccarla. Nonostante le leggende metropolitane ritengano che per far crescere la barba più velocemente occorra tagliarla spesso, non raderti! Così facendo finirai per rendere vana la crescita che hai ottenuto fino a quel momento. I tempi di crescita sono piuttosto soggettivi, perciò non demoralizzarti se dopo una settimana la tua barba non è cresciuta a sufficienza. Sii paziente ed i risultati non tarderanno ad arrivare

RESISTI AL PRURITO

Se non sei abituato al pelo sul viso, è probabile che durante la prima settimana tu senta molto prurito. È del tutto normale. La barba infatti rende la pelle più secca e favorisce l’accumulo di polvere, che talvolta peggiora la situazione. Per resistere alla tentazione di radere, prova ad applicare un buon balsamo per la barba (GUM Beard Balm): renderà la barba più morbida oltre a idratare la pelle.

RIVOLGITI AD UN BARBIERE ESPERTO PER STRUTTURARLA

Dopo aver fatto passare almeno un mese vai dal tuo barbiere di fiducia, così da poter iniziare a scolpire la tua barba folta. Il barbiere ti aiuterà ad apportare la necessaria struttura, senza il rischio di sfoltirla eccessivamente.

MANTIENILA

È ora il momento di mantenerla in riga. Sia la barba che i baffi. Con l’aiuto di un pettine e forbice assicuratevi che i baffi non superino la linea del labbro superiore. Per la barba è indispensabile l’uso di un rifinitore di precisione come il Multigroomer MGK3080 di Braun che grazie ai suoi ingegnosi accessori, con 9 funzionalità distinte per una rasatura senza sforzi ti aiuterà a mantenere la vostra gloriosa barba e di creare un look preciso, che ti rappresenta, sempre.

SPAZZOLA BENE E IDRATA

La giusta beauty routine consiglia anche l’uso di una buona spazzola che con le setole dure di origine naturale è capace di districare e pulire i peli ed allo stesso tempo di ottenere un’azione energizzante per la pelle del viso. Indispensabile e necessario invece l’olio da barba che mantiene lo styling della barba e la protegge dai cattivi odori.