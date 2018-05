Auto: 1000 Miglia, dopo 70 anni la ‘Freccia rossa’ torna a Milano

Milano, 4 mag. (AdnKronos) – è stato presentato oggi, a Palazzo Marino, il passaggio della 1000 Miglia nel cuore della città del design e della moda: quest’anno, per la prima volta, la corsa attraverserà il centro di Milano, in omaggio al luogo dove fu ideata. All’incontro hanno preso parte il sindaco Giuseppe Sala, l’assessore allo Sport Roberta Guaineri, l’Ad di 1000 Miglia Alberto Piantoni e l’Head of Fca Heritage Roberto Giolito. Il passaggio a Milano caratterizzerà la trentaseiesima rievocazione della gara di velocità disputata tra il 1927 e il 1957.

La 1000 Miglia non ha mai portato sotto la Madonnina quello che Enzo Ferrari definì un “museo viaggiante unico al mondo”, con il suo patrimonio di arte, design, storia e tecnologia: lo farà per la prima volta nell’edizione 2018. “Milano e Piazza del Duomo – ha spiegato il sindaco Sala – sono il luogo perfetto per dare alla 1000 Miglia la visibilità che merita. Il 19 maggio, quando la Freccia Rossa sfilerà sotto la Madonnina, sarà un’occasione unica per vivere la straordinaria emozione di questa corsa senza tempo che venne ideata proprio a Milano. Sono certo che i veicoli storici che prenderanno parte alla manifestazione sapranno coinvolgere con la loro bellezza, il loro design, i loro colori e il rombo dei loro motori appassionati delle quattroruote e non solo. Milano è lieta di accogliere partecipanti e spettatori della ‘corsa più bella del mondo’: bentornata a casa 1000 Miglia”.

Il passaggio della Freccia Rossa nel centro storico della metropoli lombarda, che avverrà nella mattinata di sabato 19 maggio, durante l’ultima tappa Parma-Brescia, sarà coronato dal C.O., Controllo del Timbro, in Piazza del Duomo, in uno scenario affascinante e carico di storia. La breve sosta consentirà al pubblico meneghino di ammirare da vicino alcuni capolavori della storia dell’automobilismo.