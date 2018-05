Atletica, la prima volta di Yeman Crippa: l’azzurro correrà i 10.000 in pista alla Coppa Europa di Londra

Per la prima volta in carriera Yeman Crippa correrà i 10.000 metri su pista, l’azzurro lo farà alla prossima Coppe Europa di Londra

Yeman Crippa un 10.000 in pista non l’ha mai corso. Sabato 19 maggio in Coppa Europa a Londra sarà la sua prima volta su questa distanza. Un debutto che per l’occasione lo vedrà vestire la sua terza maglia azzurra in carriera a livello senior. 22 anni da compiere il 15 ottobre, il trentino delle Fiamme Oro è il campione europeo under 23 dei 5000 metri. La volata con cui nel 2017 a Bydgoszcz ha fatto suo il titolo continentale di categoria è stata spettacolare e impressionante come il bel progresso cronometrico appena centrato a Stanford nel prestigioso Payton Jordan Invitational. 13:18.83 è il tempo corso in California dall’allievo del tecnico Massimo Pegoretti ovvero record italiano under 23, “spodestando” dopo 33 anni un big del calibro di Francesco Panetta (13:20.93 nel 1985). Un risultato che, in chiave assoluta, ne fa il sesto azzurro alltime. “Quello di Palo Alto – le parole di Crippa alla vigilia del trofeo continentale – è stato un bel risultato, ma è solo un punto di partenza nella stagione degli Europei di Berlino. Sono curioso e al tempo stesso fiducioso riguardo a questo mio primo 10.000. State certi che ce la metterò tutta!”.