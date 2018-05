Quelli che aspettano… il Giro d’Italia – Domenica l’ultimo appuntamento

Rai2: ultimo appuntamento con la squadra di “Quelli che aspettano… il Giro d’Italia”. Grande festa in studio e al Pub di Corso Sempione con alcuni dei protagonisti dell’edizione 2017/2018 tra cui: Diego Abatantuono, Eleonora Pedron, Ciccio Graziani, Dario Vergassola, Anna Falchi, Boosta, Francesca Brienza, Marcello Cirillo, Ferruccio Gard e molti altri.

Ultimo appuntamento di “Quelli che aspettano… il Giro d’Italia” in onda domenica 13 maggio dalle 13.45 alle 14.45. La squadra di “Quelli che il calcio” – capitanata da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran – saluta il pubblico della domenica pomeriggio di Rai2 per la meritata pausa estiva. Una puntata speciale per festeggiare la chiusura della stagione con alcuni dei principali protagonisti dell’edizione 2017/2018 di “Quelli che il calcio”. Al grande tavolo Dario Vergassola, Diego Abatantuono, Ciccio Graziani, Eleonora Pedron, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin, il Campione del Mondo Fulvio Collovati e il guru dei motori Giorgio Terruzzi. Immancabile alla postazione web Melissa Greta Marchetto, mentre la postazione tecnica questa settimana è “affidata” eccezionalmente a Toni Bonji alias Paride Coccio. Ultime irriverenti parodie anche per Antonio Ornano alias Ferruccio Branzino e Ubaldo Pantani, che in quest’ultima puntata veste i panni di uno dei suoi personaggi più amati dal pubblico, il CT del Napoli Maurizio Sarri. “Festa di fine anno” al Pub di Corso Sempione dove Federico Russo, i Calciatori Brutti e Francesco Mandelli sono pronti ad accogliere Anna Falchi, Francesca Brienza, Boosta, Dino Zandegù, Marcello Cirillo, Sasà Soviero alias Il Gran Visir degli Sbrocchi, Virginia Robatto, il pittore e telecronista Ferruccio Gard, Sara Peluso, moglie del difensore neroverde Federico Peluso, lo scrittore Flavio Soriga, Alessandro Valoti, fratellino del calciatore del Verona Mattia Valoti, e il giornalista Fabrizio Biasin.

Gran finale anche per Mimmo Magistroni e Totò Schillaci che, dopo aver viaggiato tutto l’anno tra borghi, sagre e feste paesane d’Italia, chiudono la stagione con una visita a Rivanazzano Terme (PV) per seguire la celebre corsa dei carretti “Formula Liberty”. Il CT della nazionale di ciclismo élite maschile Davide Cassani e Emanuele Dotto sono in collegamento da Campo Imperatore (Abruzzo) per seguire la tappa del Giro d’Italia, trasmessa in diretta su Rai2 subito dopo “Quelli che aspettano… il Giro D’Italia”.