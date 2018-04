ZoomZebra 2018 – Il percorso e le novità dell’edizione di quest’anno

ZoomZebra 2018: il percorso e le novità di quest’anno. Una app, e tanto sport: le novità del Villaggio ZoomZebra di questa edizione

Ormai ci siamo, mancano pochi giorni al via per ZoomZebra 2018, la corsa solidale contro i tumori neuroendocrini, che si svolgerà sabato 21 febbraio all’Arena Civica di Milano. Il percorso della marcia non competitiva parte dall’Arena e si sviluppa all’interno del parco Sempione per una lunghezza di 5 km e verrà ripetuto per chi decide di correre la 10 km. Gli atleti e le atlete passeranno accanto ad alcuni dei monumenti prestigiosi della città come il Castello Sforzesco, l’Arco della Pace e la piazza del Cannone. Si arriverà poi di nuovo all’Arena Civica dove è allestito il Villaggio ZoomZebra con una serie di attività dedicate a adulti e bambini e bambine. Saranno allestiti campi da calcio e da rugby, si potranno sperimentare varie discipline sportive tra le quali scherma e atletica e fare delle lezioni di prova di yoga e Tai-chi. Numerose le attività per i più piccoli: si va dalla pet therapy all’educazione civica stradale promossa da Ghisalandia a Truccabimbi e animazione per i più piccoli. Tra le novità di quest’anno, oltre alla app realizzata da K BRAND, che permette di seguire la corsa su smartphone e grande schermo, anche una dimostrazione di come può essere vivere in una casa domotica. Infine ospiti speciali direttamente da Star Wars grazie agli amici e alle amiche di Star Wars Rebel Legion Italian Base e 501 Italica Garrison.

ZoomZebra gode del sostegno della Regione Lombardia e ha il patrocinio del CONI, del Comune di Milano, dell’Università degli Studi Milano-Bicocca e della Fondazione Cariplo. Ambasciatori della manifestazione l’Assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino, l’Assessore al Welfare Giulio Gallera e Massimo Ambrosini, ex giocatore della Nazionale italiana di calcio e capitano del Milan. ZoomZebra è nata nel 2016 per supportare le associazioni NETITALY Onlus e A.I. NET Vivere la Speranza Onlus che supportano i pazienti e chi sta loro vicino. Spesso i Neuro-EndocrineTumor (NET) hanno sintomi poco chiari e vengono riconosciuti troppo tardi, da qui l’idea di utilizzare il quadrupede bianconero come simbolo: quando sentiamo rumore di zoccoli si pensa di vedere arrivare un cavallo ma a volte capita di ritrovarsi di fronte una zebra. Secondo i dati ufficiali, i NET hanno un’incidenza di 4-5 nuovi casi ogni 100mila abitanti, e nel 60-80% dei pazienti sono diagnosticati in uno stadio molto avanzato, a causa di sintomi simili a malattie molto comuni. Appuntamento sabato 21 aprile dalle 10.00 all’Arena Civica di Milano. Per info e iscrizioni: www.zoomzebra.net