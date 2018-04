Vinitaly: Zaia presenta progetto ‘Panchina Rosa’ per combattere violenza genere (2)

(AdnKronos) – La prima panchina rosa, realizzata da artigiani locali, è stata scoperta da Zaia di fronte a una folla di visitatori e rimarrà all’esterno dello stand del Veneto, per essere poi sistemata nel territorio di Bardolino.

‘Siamo ben lieti ‘ ha detto Zaia ‘ di ospitare nello stand Veneto questa iniziativa, nella speranza che la grande vetrina costituita dal Vinitaly possa essere d’aiuto alla sua diffusione. La violenza di genere è una –

piaga irrisolta della nostra società ‘ ha aggiunto ‘ e ogni iniziativa per combatterla e aiutare a costruire una vera cultura del rispetto merita tutta l’attenzione possibile, che da parte della Regione Veneto non è mai mancata e mai mancherà”.