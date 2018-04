Vinitaly: Zaia ‘pizzaiolo’ accoglie il pubblico allo stand del Veneto

Verona, 17 apr. (AdnKronos) – Un buon vino può abbinarsi egregiamente anche a una buona pizza, ancor di più se il vino è ottimo e la pizza è ‘iridata”. Ecco che oggi, allo stand della Regione del Veneto al Vinitaly, in corso a Veronafiere, è stato protagonista Stefano Miozzo, il pizzaiolo veneto dell’Antica Hostaria al Borgo di Cerea (Verona), eletto campione del mondo appena qualche giorno fa nella categoria ‘pizza classica”, accolto con tutti gli onori dal Presidente della Regione Luca Zaia.

Miozzo, con un assistente d’eccezione come Zaia, a sua volta impegnato con impasti e mozzarelle, ha preparato, con grande successo, pizze per visitatori ed espositori. Per l’occasione, allo stand è stato allestito un forno professionale in piena regola.