Vinitaly: Veneto ed Emilia Romagna in difesa dello zucchero italiano (2)

(AdnKronos) – Pan e Caselli hanno ricordato ai colleghi delle altre Regioni che, dietro allo zucchero italiano si regge una intera filiera di prodotti Made in Italy, come i prodotti dolciari delle varie regioni che, se non usassero lo zucchero nazionale, rischierebbero appunto di non poter etichettare il prodotto come italiano.

‘Vi chiediamo di aiutarci ‘ è stato l’appello di Pan e Caselli – perché la battaglia in difesa dello zucchero italiano non sia una battaglia esclusivamente regionale contro le pratiche sleali dei produttori e degli altri paesi europei, ma diventi una battaglia d’interesse nazionale per salvare i prodotti ‘Made in Italy’ che vedono lo zucchero tra i loro ingredienti. Vi chiediamo di aiutarci a combatterla e a vincerla”.