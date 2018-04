Vinitaly: il Veneto presenta il ‘Pan Da Vin’ partner del Prosecco

Verona, 17 apr. (AdnKronos) – Il ‘pan da vin’, il pane speciale da abbinare alle degustazioni di Prosecco, creato dagli studenti della scuola di ristorazione Dieffe di Valdobbiadene, è il partner ‘ufficiale’ del Prosecco al Vinitaly. Il ‘matrimonio’ è stato celebrato nello spazio espositivo della Regione Veneto, alla presenza degli studenti dell’istituto professionale di Valdobbiadene che ha ‘brevettato’ la ricetta, del dirigente dell’istituto, Alberto Raffaelli, del broker food&beverage che distribuisce il ‘pan da vin’ nella grande distribuzione, Gianantonio Tramet, del presidente del Consorzio di tutela del Prosecco Superiore Docg Innocente Nardi, e degli assessori regionali Elena Donazzan (Istruzione, formazione e lavoro), Federico Caner (Turismo e promozione) e Giuseppe Pan (Agricoltura).

Il ‘Pan Da Vin” è un pane da degustazione, a forma di cialda, fragrante e croccante, realizzato utilizzando solo ingredienti ‘made in Veneto’, pensato dagli studenti della scuola professionale di Valdobbiadene per accompagnare ed esaltare le bollicine del Prosecco Superiore. Il cracker, adottato come ‘partner’ ufficiale dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Superiore Docg e da altre importanti cantine delle terre del Prosecco, viene servito e raccontato da una ventina di studenti del Dieffe che si alternano in queste giornate espositive negli stand delle aziende trevigiane presenti al Vinitaly.

‘Il ‘pan da vin’ è un riuscito ‘brevetto’ delle scuole professionali venete, che si qualificano sempre più come ‘aziende formative’ ‘ ha sottolineato l’assessore Donazzan ‘ e che sta conquistando anche il mercato del grande consumo. Il connubio che si celebra al Vinitaly è la dimostrazione concreta della validità del nostro sistema formativo, della capacità di un territorio di fare filiera ‘a chilometro zero’, dal campo alla scuola all’azienda, dell’eccellenza degli ingredienti e della fantasia enogastronomica della nostra regione che si traduce in dinamismo imprenditoriale”.