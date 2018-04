Vinitaly: il Veneto presenta il ‘Pan Da Vin’ partner del Prosecco (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Per Federico Caner, assessore regionale al Turismo, ‘il ‘Pan da vin’ rappresenta un nuovo episodio della vivace e sempre sorprendente storia dell’enogastronomia veneta: ‘E’ un prodotto che parla della sua terra e ne esalta il figlio più ricercato e celebrato”.

Per Giuseppe Pan, assessore all’Agricoltura, il connubio tra Pan da vin e Prosecco è l’emblema dei punti di forza del settore agroalimentare veneto, dove prodotti a denominazione d’origine protetta sono valorizzati dalle tradizioni dall’arte culinaria riproposte nei prodotti della ristorazione.

‘Per i ragazzi che stanno frequentando la scuole professionali della Regione essere presenti al Vinitaly, al fianco del Consorzio DOCG e di altre importanti aziende venete ‘ sottolinea Alberto Raffaelli, direttore dell’Istituto professionale Dieffe – è una grande opportunità motivazionale. E in noi docenti rafforza la speranza che questi giovani possano proseguire la cultura e i valori della nostra terra e creare ulteriori occasioni imprenditoriali e occupazionali.